Центрэнерго будет брать кредиты, чтобы рассчитаться за уголь

Центрэнерго будет брать кредиты, чтобы рассчитаться за уголь

АО "Центрэнерго" привлечет кредитные линии у государственных "Укргазбанка" и "Ощадбанка" для расчетов за уголь. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает Минэнерго, по поручению президента Владимира Зеленского ведомство завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок угля на "Центрэнерго".

"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинскими шахтерами. Мы ожидаем запуска крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - заявила и.о. министра энергетики Ольги Буславец.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" согласовало с компанией ДТЭК условия договора на поставку угля для тепловых электростанций.

"По условиям договора частная компания ДТЭК будет отгружать государственной "Центрэнерго" уголь с отсрочкой оплаты на приемлемых для обеих сторон условиях. Отметим, что начальное предложение компании ДТЭК предусматривало осуществление 100% предоплаты, однако такие условия могли создать угрозу финансовой устойчивости "Центрэнерго", поэтому общество настояло на закреплении положения об отсрочке платежей", – сказано в сообщении.

7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" по вопросам закупки угля.

Причиной совещания О.Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленскоготносительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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