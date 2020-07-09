Уоррен Баффетт пожертвовал очередные $3 миллиарда на благотворительность

Один из крупнейших и известнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт объявил сегодня о своем традиционном ежегодном пожертвование пяти благотворительным организациям.

Уоррен Баффетт пожертвовал очередные $3 миллиарда на благотворительность

Один из крупнейших и известнейших в мире инвесторов Уоррен Баффетт объявил сегодня о своем традиционном ежегодном пожертвование пяти благотворительным организациям. Об этом сообщает CNBC.

В этом году он выделит на благотворительность 15,9 млн акций класса В Berkshire Hathaway на сумму около $2,9 млрд. В результате этого общий объем пожертвований Баффета с 2006 года превысит $37 млрд.

Как известно, Баффетт собирается отдать 99% своего состояния на благотворительность, при этом большая часть пойдет в Фонд Билла и Мелинды Гейтс и организации, которыми руководят каждый из трех его детей.

После осуществления последнего пожертвования в собственности Баффетта еще останется 248 734 акции Berkshire Hathaway класса А на сумму $67,4 млрд.

Телеканал добавляет, что Баффету часто упрекают благотворительными пожертвованиями ради получения выгодного налогового статуса.

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