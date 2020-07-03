Citibank в Украине сменил главу наблюдательного совета

Ситибанк назначил председателем наблюдательного совета Стивена Карсона вместо Марка Луе. Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Citibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Фото: stockworld.com.ua

Что известно

Данное решение было принято 30 июня на внеочередном общем собрании Ситибанка.

Отмечается, что Карсон назначен на должность председателя набсовета сроком на 3 года, с марта 2015 года.

Акциями банка он не владеет. Ранее Карсон занимал должность заместителя директора и председателя потребительского банкинга «Ситибанк Джепен ЛТД».

О банке

  • Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.
  • Чистая прибыль АО «Ситибанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза — до 2,21 млрд грн.
  • Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% — до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства — на 24,9%, до 28,15 млрд грн.
  • Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года Ситибанк по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.

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