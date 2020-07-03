Citibank в Украине сменил главу наблюдательного совета

Ситибанк назначил председателем наблюдательного совета Стивена Карсона вместо Марка Луе. Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Фото: stockworld.com.ua

Что известно

Данное решение было принято 30 июня на внеочередном общем собрании Ситибанка.

Отмечается, что Карсон назначен на должность председателя набсовета сроком на 3 года, с марта 2015 года.

Акциями банка он не владеет. Ранее Карсон занимал должность заместителя директора и председателя потребительского банкинга «Ситибанк Джепен ЛТД».

О банке