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2020-07-03
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Ситибанк назначил председателем наблюдательного совета Стивена Карсона вместо Марка Луе. Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
Фото: stockworld.com.ua
Что известно
Данное решение было принято 30 июня на внеочередном общем собрании Ситибанка.
Отмечается, что Карсон назначен на должность председателя набсовета сроком на 3 года, с марта 2015 года.
Акциями банка он не владеет. Ранее Карсон занимал должность заместителя директора и председателя потребительского банкинга «Ситибанк Джепен ЛТД».
О банке
- Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.
- Чистая прибыль АО «Ситибанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза — до 2,21 млрд грн.
- Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% — до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства — на 24,9%, до 28,15 млрд грн.
- Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года Ситибанк по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.