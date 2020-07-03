Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков

2 июня состоялся первый аукцион-своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка

Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
Фото: inventure.com.ua

2 июня состоялся первый аукцион-своп процентной ставки, в котором приняли участие четыре банка. Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в фейсбук.

Детали аукциона

Было подано 14 заявок, общий объем которых составил 1,38 млрд грн, однако были удовлетворены заявки только двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составила 6,5%.

Вид аукциона — ценовой, последняя дата расчета платежей 30 июня 2022 года.

Комментарий НБУ

«На первом аукционе банки присматривались к новому инструменту и пытались определить во время торгов ценовые ориентиры, которые бы устраивали и их, и Национальный банк. Поэтому объем заключенных сделок был достаточно незначительный. Впрочем, заданные ценовые параметры будут выступать определенным ориентиром для банков при следующих аукционах. Мы ожидаем роста спроса на этот инструмент, ведь он позволяет банкам снижать свои процентные риски при кредитовании», — отмечают в НБУ.

В то же время не все банки успели заключить генеральные договоры с Нацбанком и завершения процедуры внутреннего согласования для участия в первом аукционе.

Регулятор ожидает увеличение количества участников следующего аукциона, который должен состояться уже в августе.

Что такое своп процентной ставки

Напомним, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и даст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

Минимальная сумма заявки банка — 10 млн грн. Общий объем аукциона — 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Напомним

  • В мае НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 млн. Ввести процентный своп с банками Нацбанк планировал в июне.
  • 17 июня Нацбанк сообщил, что провел первую своп-сделку с ЕБРР на $30 млн.

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