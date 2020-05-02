Продовольственные рынки Киевщины начинают открываться после карантина

Продовольственные рынки Киевщины начинают открываться после карантина

По состоянию на утро сегодня, 2 мая, на Киевщине начали работу 13 агропродовольственных рынков. Больше всего, 4 рынка, начали работу в Васильковском районе Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

“Запрет работы рынков был временным вынужденным шагом с целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Они могут восстановить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы”, – сообщил глава КОГА Василий Володин.

На утро 2 мая 2020 года на территории Киевской области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирскому, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в Гостомеле и Буче – по одному и два рынка в Белой Церкви. 

Уточняется, что остальные из 74 рынков Киевщины возобновят работу в ближайшее время, при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Ранее KV сообщала, что Кабмин одобрил разработанные министерствами здравоохранения и экономического развития условия, на которых агропродовольственным рынкам по всей стране можно будет снова заработать. Установлены требования, касающиеся соблюдения индивидуальной защиты и противоэпидемических мероприятий. Контролировать их соблюдение будет Госпродпотребслужба. 

Фото: Вечерний Киев


Александр Кравченко, КиевВласть

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