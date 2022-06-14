США придумали как доставить украинское зерно на мировые рынки — видео

Реализация плана поможет высвободить 20 млн тонн украинской пшеницы, но потребует времени, информирует ZN.ua.

В США придумали как помочь украинской пшенице попасть на мировые рынки. Для этого Штаты будут строить временные зернохранилища на границе с Польшей. Таким образом значительно будет упрощена доставка зерна в Европу железнодорожным транспортом. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

«Мы собираемся строить временные зернохранилища, на границе с Украиной: в Польше», — сказал Байден.

Американский лидер уточнил, что реализации плана поможет эффективно доставлять зерно из Украины в Европу, а из Европы по всему миру. Сейчас Вашингтон «плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн тонн пшеницы с Украины на мировые рынки».

Байден уточнил, что этот план «потребует времени» на реализацию.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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