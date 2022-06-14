США придумали как доставить украинское зерно на мировые рынки — видео
Реализация плана поможет высвободить 20 млн тонн украинской пшеницы, но потребует времени, информирует
В США придумали как помочь украинской пшенице попасть на мировые рынки. Для этого Штаты будут строить временные зернохранилища на границе с Польшей. Таким образом значительно будет упрощена доставка зерна в Европу железнодорожным транспортом. Об этом
«Мы собираемся строить временные зернохранилища, на границе с Украиной: в Польше», — сказал Байден.
Американский лидер уточнил, что реализации плана поможет эффективно доставлять зерно из Украины в Европу, а из Европы по всему миру. Сейчас Вашингтон «плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн тонн пшеницы с Украины на мировые рынки».
Байден уточнил, что этот план «потребует времени» на реализацию.