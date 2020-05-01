В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга

Национальный банк в апреле применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга
Фото: stockworld.com.ua

Какие банки нарушали законодательство

Креди Агриколь Банк - получил письменное предостережение за то, что не уведомил специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физллицом, которое включено к перечень лиц, связанных с террористической деятельностью, или в отношении которого применены международные санкции.

МИБ (Международный инвестиционный банк) — получил письменное предостережение из-за таких нарушений:

  • нарушения требований относительно разработки, внедрения и постоянного обновления внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга;
  • ненадлежащая оценка финансового состояния клиентов.

Полтава-банк — наложен штраф в размере 300 тысяч гривен за несовершение должного анализа финансовых операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов. Кроме того, банк получил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности по изучению клиентов.

В Нацбанке отмечают, что меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до ограничительных карантинных мероприятий.

Напомним

  • В марте Нацбанк применил к четырем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга: РВС Банк, Банк «Украинский капитал», государственный Укрэксимбанк, ПроКредит Банк.

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