Индийские алюминиевые компании просят помощи у государства

Индийские алюминиевые компании просят помощи у государства

Индийская ассоциация производителей алюминия Aluminium Association of India (AAI) обратилась в правительство страны с просьбой о поддержке отрасли.

По прогнозу ассоциации, потребление алюминия в Индии в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) может сократиться на 1,5-2 млн т по сравнению с около 3,8 млн т в предыдущем году из-за резкого спада в промышленности, строительстве и инвестиционной активности. При этом AAI опасается увеличения импорта из Китая.

Также, по данным ассоциации, производители алюминия в Индии могут столкнуться в этом году с финансовыми проблемами. Средняя себестоимость составляет у них 1700-1800 долл. за т, в то время как котировки на алюминий на мировом рынке упали до примерно 1500 долл. за т.

AAI предлагает индийскому правительству снизить тарифы на электроэнергию для производителей алюминия и принять меры по ограничению импорта. Кроме того, ассоциация предлагает алюминиевым заводам заключать долгосрочные (на 10 лет) толлинговые соглашения с малыми и средними производителями алюминиевой продукции, чтобы поддержать эту отрасль и помочь предприятиям вернуться в строй после карантина.

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