Все меткомпании Италии работают только с 50-процентной загрузкой

Все итальянские металлургические компании к концу апреля возобновили производство и в настоящее время работают с 40-50%-й загрузкой мощностей. Об этом сообщает S&P Global Platts.



Прямые потери от жесткого карантина, который был объявлен в Италии уже в начале второй половины марта и продолжался четыре недели, оцениваются в 1-1,3 млн т стали. Столько металла не было выплавлено итальянскими мини-заводами за этот период. Во время карантина функционировали только меткомбинаты ArcelorMittal Italia и Arvedi.



По данным итальянской металлургической ассоциации Federacciai, в марте в стране было выплавлено 1,37 млн т стали, на 40,2% меньше, чем в тот же месяц прошлого года.



В конце апреля в Италии по-прежнему простаивали большинство автозаводов, предприятий по выпуску автокомпонентов и строек. Сейчас они готовятся к запуску, но, очевидно, в течение мая не смогут вернуться на докризисный уровень. Итальянские металлурги пока не рассчитывают на скорое восстановление спроса на автомобили, бытовую технику и другую металлосодержащую продукцию.



Возможности по расширению выплавки стали в Италии также будут ограничены из-за нехватки металлолома. Во время карантина упали его сборы и прекратились поставки отходов с металлообрабатывающих предприятий. По оценкам Platts, даже при загрузке мощностей мини-заводов на уровне 40-50% дефицит лома продлится, как минимум, до конца мая.

