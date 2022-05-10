Техногиганты потеряли более $1 триллиона только за последние три торговых дня

Хотя весь рынок продолжает падать после повышения Федрезервом ключевой ставки, технологический сектор снижается быстрее других. Только за последние три торговых сессии крупнейшие технологические компании потеряли более $1 трлн стоимости, сообщает CNBC.

Техногиганты потеряли более $1 триллиона только за последние три торговых дня
Фото: fool.com

Вот список самых больших потерь среди технологических гигантов за последние три торговых дня:

  • Apple, самая дорогая из публичных компаний мира, за этот период потеряла $220 млрд ;

  • Tesla упала на $199 млрд ;

  • Microsoft потерял около $189 млрд ;

  • Капитализация Amazon снизилась на $173 млрд ;

  • Alphabet, материнская компания Google, упала на $123 млрд ;

  • Убытки производителя видеокарт Nvidia достигли $85 млрд ;

  • Meta Platforms, ранее известная как Facebook, потеряла $70 млрд.

Обвал рынка

Федеральная резервная система США 4 мая повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с 0,25?0,5% до 0,75?1% годовых. Глава центробанка Джером Пауэлл заявил, что инфляция растет слишком быстро, но добавил, что не планирует поднимать ставку более чем на 0,5 п.п. за раз.

Сначала рынки встретили заявление с оптимизмом, однако он быстро иссяк. 5 мая рынки обвалились, в пятницу, 6 мая, продолжили падение, а в понедельник, 9 мая, снизились еще больше.

К моменту закрытия торгов 9 мая, индекс S&P 500 упал ниже 4000, снизившись за три торговых сессии на 7%. Invesco Nasdaq 100 ETF за тот же период упал на 10%.

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