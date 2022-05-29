Дом за 1 евро украинцы могут легально приобрести в Италии

В Италии можно вполне легально купить себе дом за 1 евро. Такая возможность есть не только у граждан самой Италии, но у иностранцев, в частности, у граждан Украины. Причем дома за такую цену можно приобрести в самых живописных уголках Апеннинского полуострова. Однако покупателям, нацелившимся на приобретение такого жилья, следует знать некоторые нюансы.

В Италии украинцы могут легально купить дом за 1 евро: о чем нужно знать беженцам

Дом за 1 евро можно приобрести в Италии во многих муниципалитетах. Во всяком случае, сейчас такую возможность предоставляют около 25 муниципалитетов. А специализированные сайты пестрят такими предложениями со снимками домов, которые предлагают купить за такую символическую цену.

За такую цену идут старые дома, у которых не осталось хозяев. Бывшие владельцы отошли в лучший мир, а их наследники просто живут в больших городах и не хотят обременять себя жильем в каком-нибудь, пусть и живописном, захолустье. Поэтому нередко так случается, что пожилые хозяева на склоне лет просто завещают свой дом муниципалитету. Либо же впоследствии от дома официально отказываются их наследники.

Конечно, такие дома, как правило, ветхие, как и их бывшие владельцы. Возможно, в таком доме выросло не одно поколение, и естественно, что жилище требует капитального ремонта. Потому местные власти и решили, что им выгоднее продать такой дом за 1 евро, чем за полную цену.

В Италии украинцы могут легально купить дом за 1 евро: о чем нужно знать беженцам

Ведь, получив во владение такой дом, его новый хозяин обязан будет сделать в нем ремонт. Причем длительность ремонта не должна превышать трех лет. Таковы условия сделки.

А это значит, что пока в доме будет делаться ремонт, его новый владелец будет покупать местные стройматериалы, нанимать местных рабочих, закупать продукты в местных магазинах и пользоваться услугами местных служб быта. А все это – зарплаты для местных жителей и налоги в местный бюджет.

Итак, в какую цену реально обойдется покупка дома за 1 евро?

  • Ремонт дома будет стоить от 20 до 50 тысяч евро. При этом реставрация и сохранение исторического фасада дома – обязательное условие. Все остальное можно переделывать на свое усмотрение.
  • Цена юридических услуг обойдется в сумму около 3000 евро.
  • Гарантийный сбор – от 1000 до 10 000 евро.

Таким образом, реальные затраты на доведение такого дома "до ума" могут потянуть от 24 до 63 тысяч евро. Но при этом сам дом вы купите за 1 евро – без подвоха. И еще: вы станете владельцем стариной недвижимости в живописном уголке Италии.

Впрочем, недвижимость в Италии, отнюдь, не обеспечивает ее владельцу итальянского гражданства. Чтобы его заполучить, придется приложить немало усилий и ждать не менее 10 лет. Зато вы сможете владеть собственностью на правах нерезидента и ежегодно проводить в своем доме до полугода: по 3 месяца в каждом полугодии. А это, согласитесь, также очень неплохо. Когда-то же и потрудиться нужно в Украине, чтобы заработать себе на полгода праздного существования.

Напомним, стало известно, во сколько обходится украинским беженцам месяц проживания в Италии.


Марченко Любов, Тудей

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