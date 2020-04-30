BHP планирует увеличить пропускную способность Port Hedland

Компания BHP Group во вторник анонсировала, что планирует увеличить свои экспортные мощности по железной руде из австралийского Port Hedland с 290 млн тонн до 330 млн тонн в год.



Компания начала консультации с обществом, которые могут занять от четырех до шести недель, а затем обратиться к регулирующим органам за дополнительными возможностями в процессе, который может занять до конца года.



Экспорт железной руды BHP в прошлом финансовом году составил 238 млн. тонн, что составляет около 85% мощности. Прогнозные отгрузки в этом году составляют 273 - 286 млн тонн.



BHP также сообщила, что планирует в течение пяти лет инвестировать до 300 млн австралийских долларов (194 млн долл США .), чтобы улучшить качество воздуха и сократить выбросы пыли во время своей деятельности в регионе Pilbara, помимо уже потраченных 400 млн австралийских долларов.

