BHP планирует увеличить пропускную способность Port Hedland

BHP планирует увеличить пропускную способность Port Hedland

Компания BHP Group во вторник анонсировала, что планирует увеличить свои экспортные мощности по железной руде из австралийского Port Hedland с 290 млн тонн до 330 млн тонн в год.

Компания начала консультации с обществом, которые могут занять от четырех до шести недель, а затем обратиться к регулирующим органам за дополнительными возможностями в процессе, который может занять до конца года.

Экспорт железной руды BHP в прошлом финансовом году составил 238 млн. тонн, что составляет около 85% мощности. Прогнозные отгрузки в этом году составляют 273 - 286 млн тонн.

BHP также сообщила, что планирует в течение пяти лет инвестировать до 300 млн австралийских долларов (194 млн долл США.), чтобы улучшить качество воздуха и сократить выбросы пыли во время своей деятельности в регионе Pilbara, помимо уже потраченных 400 млн австралийских долларов.



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