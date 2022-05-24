Мы должны увеличить наш ВВП на следующие 7 лет по крайней мере до уровня 500 млрд долларов суммарно, - Андрей Длигач

Футуролог Андрей Длигач рассказал, сколько и в какой помощи нуждается Украина для восстановления.

Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24» .

«Страны мира готовы помогать. Потери украинской экономики, по нашим подсчетам, уже больше 800 млрд долларов. Мы будем нуждаться в восстановлении только инфраструктуры примерно 200-300 млрд долларов и ежегодно по крайней мере 50-70 млрд долларов мы должны получать грантами, технической помощью, финансированием направления государственного бюджета в течение следующих 7-10 лет», - заявил он.

По словам футуролога, суммарно все это позволит украинской экономике не просто восстановиться, но и пройти дажк такую модернизацию.