Мы должны увеличить наш ВВП на следующие 7 лет по крайней мере до уровня 500 млрд долларов суммарно, - Андрей Длигач

Мы должны увеличить наш ВВП на следующие 7 лет по крайней мере до уровня 500 млрд долларов суммарно, - Андрей Длигач

Футуролог Андрей Длигач рассказал, сколько и в какой помощи нуждается Украина для восстановления.

Об этом стало известно из новой программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Страны мира готовы помогать. Потери украинской экономики, по нашим подсчетам, уже больше 800 млрд долларов. Мы будем нуждаться в восстановлении только инфраструктуры примерно 200-300 млрд долларов и ежегодно по крайней мере 50-70 млрд долларов мы должны получать грантами, технической помощью, финансированием направления государственного бюджета в течение следующих 7-10 лет», - заявил он.

По словам футуролога, суммарно все это позволит украинской экономике не просто восстановиться, но и пройти дажк такую модернизацию.

«Мы должны увеличить наш ВВП на следующие 7 лет по крайней мере до уровня 500 млрд долларов суммарно. Это на душу населения около 13 тысяч долларов. Это уровень Польши несколько лет назад. Это довольно быстро. Если мы сделаем правильно все, то получим даже лучшие результаты», - резюмировал он.


user, politeka.net

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