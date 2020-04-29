Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз - депутат Киевсовета (документ)

Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз. В то же время киевляне подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб, веди в протоколе захоронения умерших от COVID-19, подготовленного Министерством здравоохранения, не указано, кто именно должен платить за ритуальную службу – местные власти или родственники усопшего. Таким образом, за чей счет это будет происходить, решает местная власть.

О взлетевших ценах на похороны в Киеве KV стало известно из сообщения депутата Киевсовета (внефракционный), члена постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Александра Пабата в Facebook.

“Похоронить умершего от коронавируса в Киеве стоит от $1000. Ритуальные службы “вошли в положение” и взвинтили цены в два-три раза. Люди, потерявшие близких, подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб (типичная история здесь ). Территориальное отделение Антимонопольного комитета, проявившее похвальную активность, когда взвинтили цены торговые сети, не замечают новых поборов. Знают ли о ситуации в Киевской горадминистрации – ждем ответа на запрос”, – написал депутат.

В своем запросе от 30 апреля 2020 года к заместителю председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА), руководителю штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Петру Пантелееву депутат Киевсовета интересуется, обращалась ли столичная власть в Антимонопольный комитет по поводу завышения цен на похороны умерших от COVID-19.

Также депутат поинтересовался в запросе, рассматривалась ли возможность предоставления материальной помощи для подобных похорон киевлян.

Как сообщала KV , 8 апреля Министерство здравоохранения разъяснило для населения временные правила захоронения умерших от коронавирусной болезни COVID-19: не более 1 человека на 10 кв. м, усопшие в герметичных пакетах и закрытых гробах, все участники похорон – на учете у органов местного самоуправления.

В свою очередь, власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществлять учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.