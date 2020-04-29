Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз - депутат Киевсовета (документ)
Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз. В то же время киевляне подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб, веди в протоколе захоронения умерших от COVID-19, подготовленного Министерством здравоохранения, не указано, кто именно должен платить за ритуальную службу – местные власти или родственники усопшего. Таким образом, за чей счет это будет происходить, решает местная власть.
О взлетевших ценах на похороны в Киеве
“Похоронить умершего от коронавируса в Киеве стоит от $1000. Ритуальные службы “вошли в положение” и взвинтили цены в два-три раза. Люди, потерявшие близких, подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб (типичная история
В своем запросе от 30 апреля 2020 года к заместителю председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА), руководителю штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Петру Пантелееву депутат Киевсовета интересуется, обращалась ли столичная власть в Антимонопольный комитет по поводу завышения цен на похороны умерших от COVID-19.
Также депутат поинтересовался в запросе, рассматривалась ли возможность предоставления материальной помощи для подобных похорон киевлян.
Как сообщала
В свою очередь, власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществлять учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.
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