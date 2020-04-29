Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз - депутат Киевсовета (документ)

Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз - депутат Киевсовета (документ)

Фирмы ритуальных услуг взвинтили цены на похороны умерших от коронавируса в 3-5 раз. В то же время киевляне подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб, веди в протоколе захоронения умерших от COVID-19, подготовленного Министерством здравоохранения, не указано, кто именно должен платить за ритуальную службу – местные власти или родственники усопшего. Таким образом, за чей счет это будет происходить, решает местная власть. 

О взлетевших ценах на похороны в Киеве KV стало известно из сообщения депутата Киевсовета (внефракционный), члена постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Александра Пабата в Facebook.

“Похоронить умершего от коронавируса в Киеве стоит от $1000. Ритуальные службы “вошли в положение” и взвинтили цены в два-три раза. Люди, потерявшие близких, подозревают наличие сговора похоронных контор и городских служб (типичная история здесь). Территориальное отделение Антимонопольного комитета, проявившее похвальную активность, когда взвинтили цены торговые сети, не замечают новых поборов. Знают ли о ситуации в Киевской горадминистрации – ждем ответа на запрос”, – написал депутат.

В своем запросе от 30 апреля 2020 года к заместителю председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА), руководителю штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Петру Пантелееву депутат Киевсовета интересуется, обращалась ли столичная власть в Антимонопольный комитет по поводу завышения цен на похороны умерших от COVID-19

Также депутат поинтересовался в запросе, рассматривалась ли возможность предоставления материальной помощи для подобных похорон киевлян. 

Как сообщала KV, 8 апреля Министерство здравоохранения разъяснило для населения временные правила захоронения умерших от коронавирусной болезни COVID-19: не более 1 человека на 10 кв. м, усопшие в герметичных пакетах и закрытых гробах, все участники похорон – на учете у органов местного самоуправления.

В свою очередь, власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществлять учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.

Фото: “Информатор”


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центровСША выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на ценыОПЕК прогнозирует рост цен на нефть до $40. Что повлияет на цены
Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населенияКабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения
“Киевводоканал” просят обосновать необходимость закупки коллекторских услуг во время эпидемии коронавируса“Киевводоканал” просят обосновать необходимость закупки коллекторских услуг во время эпидемии коронавируса
Нафтогаз снизил майские цены для промышленностиНафтогаз снизил майские цены для промышленности
Нацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавирусаНацбанк спрогнозировал обвал экономики на 5% из-за коронавируса
Украина не имеет возможности предоставлять услуги по хранению нефти — УкртранснафтаУкраина не имеет возможности предоставлять услуги по хранению нефти — Укртранснафта
Tokyo Steel отказалась повышать цены на прокатTokyo Steel отказалась повышать цены на прокат
Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардовИз-за коронавируса авиаиндустрия потеряет $314 миллиардов
Глава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавирусаГлава МВФ рассказала об ужасном снижении доходов из-за коронавируса
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
Последние новости
Подгружаем последние новости