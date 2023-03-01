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2023-03-01
«За інтенсивність праці»: народні депутати отримали 100% надбавки до зарплати у січні – УП
Надбавку отримали майже усі – 396 депутатів із 415.
© Верховна Рада України
Майже всі депутати Верховної Ради, 396 із 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці". Про це повідомила "
"Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження", – ідеться в повідомленні.
Юлія Лавришин, ZN.ua