«За інтенсивність праці»: народні депутати отримали 100% надбавки до зарплати у січні – УП

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 із 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці". Про це повідомила " Українська правда " з посиланням на відповідь апарату Верховної ради на свій запит.

"Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження", – ідеться в повідомленні.