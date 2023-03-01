«За інтенсивність праці»: народні депутати отримали 100% надбавки до зарплати у січні – УП

Надбавку отримали майже усі – 396 депутатів із 415.

«За інтенсивність праці»: народні депутати отримали 100% надбавки до зарплати у січні – УП
© Верховна Рада України

Майже всі депутати Верховної Ради, 396 із 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці". Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на відповідь апарату Верховної ради на свій запит.

"Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження", – ідеться в повідомленні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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