Зарплати народних депутатів: у бюджеті-2023 закладено більшу суму на оплату праці народних обранців

Бюджет-2023 ухвалено в рекордні строки. Державний кошторис наступного року - це бюджет країни, яка воює. Отже в ньому або відсутні деякі статті видатків, або їх фінансуватимуть мінімально. Парламент також не запланував у наступному році підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. Водночас, зарплати народних депутатів стануть вищими.

Бюджет-2023: зарплати народних депутатів у наступному році стануть вищими

Про це свідчать цифри бюджетних видатків, закладені на фінансування Верховної Ради.

Наступного року загальна сума видатків на парламент становитиме 2,617 млрд гривень. При цьому на оновлення матеріально-технічної бази та ремонти не виділено нічого. Нардепи будуть працювати на комп'ютерах, закуплених ще в 2012 році, і в кабінетах, які капітально ремонтувалися ще за радянських часів, бідкається член фракції "Слуга народу" і бюджетного комітету Ростислав Тістик. Зараз першочергове завдання – фінансування армії, каже нардеп.

"Усі кошти, виділені на Верховну Раду, переважно призначені для оплати праці і для нарахування комунальних послуг та енергоносії на рівні 2022 року... На цей рік недофінансовано оновлення матеріально-технічної бази для роботи народних депутатів та Апарату", - уточнив Ростислав Тістик.

Водночас безпосередньо на діяльність Верховної Ради (без апарату) піде 1,267 млрд гривень. 66,3% від цієї суми становитиме зарплата народних обранців. В абсолютних цифрах це буде 688,56 млн гривень, що на 97,85 млн більше, ніж у попередньому році.

Бюджет-2023: зарплати народних депутатів у наступному році стануть вищими

У пояснювальній записці таке підвищення пов'язують зі зростанням прожиткового мінімуму у грудні 2022 року, а також більшою сумою, яка знадобиться для компенсації нардепам невикористаних днів відпустки. Адже в наступному році збігає строк чергової каденції Верховної Ради.

Зарплати народних депутатів стануть вищими

Посадовий оклад нардепа – члена комітету наступного року становитиме 26 840 грн. Плюс сама зарплата, яка наступного року буде 53 580 грн на місяць. Для порівняння: цьогоріч посадовий оклад депутатів дорівнює 24 810 грн, а зарплата становить 49 620 грн.

Крім того, депутати підвищили і місячний фонд зарплати своїх помічників: замість цьогорічних 72 445 грн він становитиме 78 372,8 грн. До речі, така сума припадає на зарплату чотирьох помічників народного обранця.

Решта видатків, які заплановані на діяльність Верховної Ради у 2023 році, розподіляться таким чином (у розрахунку на одного нардепа):

  • для компенсації вартості проїзду – 7 500 грн на місяць, або 90 тис. грн на рік;
  • канцелярське приладдя – 1500 грн на рік;
  • на відрядження – 10,3 млн на всіх парламентаріїв;
  • на відрядження помічників – 8 тис. грн на рік;
  • для компенсації вартості оренди житла – 650 грн на добу на кожного нардепа;
  • на компенсацію витрат для організації і проведення зустрічей з виборцями – 670 грн на рік;
  • на міжміські і міські телефонні розмови (на 10 місяців) – 4 890 грн.

Нагадаємо, в НБУ зробили прогноз щодо зарплат і рівня безробіття в Україні після Нового року.


Марченко Любов, Тудей





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