В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина
По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.
По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Как увольняли
Среди зарегистрированных безработных:
- Каждый второй был уволен по соглашению сторон
- 13% — граждане, которые не были заняты по разным причинам более года
- 11% — уволенные в связи с окончанием срока договора
- 11% — уволенные по собственному желанию
- 7% — уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда
- Остальные — не заняты по другим причинам.
«Количество трудоустроенных безработных с 12 марта 2020 года составляло 46 тысяч человек (включая граждан, зарегистрированных до карантина). С 12 марта 2020 года начата выплата помощи по безработице 73 тысячам человек», — отметили в Офисе уполномоченного.
Пособие по безработице
Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи гривен, что на 774 гривны больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
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