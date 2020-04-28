В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина

По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина

По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как увольняли

Среди зарегистрированных безработных:

  • Каждый второй был уволен по соглашению сторон
  • 13% — граждане, которые не были заняты по разным причинам более года
  • 11% — уволенные в связи с окончанием срока договора
  • 11% — уволенные по собственному желанию
  • 7% — уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда
  • Остальные — не заняты по другим причинам.

«Количество трудоустроенных безработных с 12 марта 2020 года составляло 46 тысяч человек (включая граждан, зарегистрированных до карантина). С 12 марта 2020 года начата выплата помощи по безработице 73 тысячам человек», — отметили в Офисе уполномоченного.

Пособие по безработице

Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи гривен, что на 774 гривны больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Ранее сообщалось

  • На портале онлайн-госуслуг «Дія» теперь можно зарегистрироваться как безработный и оформить пособие по безработице.

  • За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек, по данным ТПП.

  • Размер выплат для лиц, которые получают минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.

  • Правительство установило помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Напомним, сейчас она составляет 4723 грн.

  • Граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина по собственному желанию, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного.

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