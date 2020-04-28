В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина

По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Государственной службе занятости зарегистрировалось свыше 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Как увольняли