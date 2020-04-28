В Тернополе решили закрыть "МакДрайв" из-за карантина

Власти города утверждают, что на работу торговых сетей "Новус", "Сильпо", "Эпицентр", "АТБ" и "Макдональдс поступало много жалоб.

В Тернополе 27 апреля закрыли "Макдональдс", который продолжал работу, несмотря на карантин.

Такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно решению штаба, до конца карантина "Макдональдс" не будет принимать посетителей. В случае нарушения правоохранители будут составлять административные протоколы.

На заседании 27 апреля дали поручение правоохранительным органам проверить и оценить выполнение постановления Кабмина №211 от 11 марта с изменениями и дополнениями также в торговых сетях "Новус", "Сильпо", "Эпицентр" и "АТБ" на соблюдение карантинных требований.

Отмечается, что на работу этих заведений регулярно поступали жалобы от жителей города.

"Берите сотрудников муниципальной полиции и сегодня же езжайте в "Эпицентр" и "Макдональдс", чтобы они прекратили работу, так же как другие субъекты хозяйствования. Если есть нежелание, составляйте протоколы, потому что очень много жалоб поступает от тернополян на работу этих учреждений", - заявил на заседании штаба мэр Тернополя Сергей Надал.

Компания "Макдональдз" отреагировала на закрытие "МакДрайва" в Тернополе. В заявлении сообщается, что одномоментное закрытие ресторана нанесло большие убытки из-за "колоссального списания свежих ингредиентов" и привело к тому, что 60 работников ресторана пошли в простой, который полностью оплачивает "Макдональдз".

"Решение правительства запрещает учреждениям принимать посетителей и позволяет работать тем из них, которые придерживаются санитарных и противоэпидемических норм, обеспечивают сотрудников средствами защиты и предоставляют адресную доставку заказов. "МакДональдз" закрыл для посещения залы всех 92 ресторанов в стране. Работают только линии "МакДрайв" и доставка, где мы организовали бесконтактную выдачу заказов через курьера или в транспортные средства. С началом карантина мы усилили и без того строгие стандарты гигиены и безопасности в соответствии с определенными правительством требованиями, что позволяет сделать обслуживание безопасным", - подчеркнули в компании.