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2020-04-27
Оформить выплату пособия по безработице теперь можно через «Дію»
На портале онлайн-госуслуг «Дія» теперь можно зарегистрироваться как безработный и оформить назначение выплаты пособия по безработице. Об этом
Фото: epravda.com.ua
Как получить услугу
- авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;
- заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);
- получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.
Как это работает
В ведомстве сообщают, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваиваться в первый же день после подачи такого заявления.
После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.
Ранее сообщалось
- За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек, по данным ТПП.
- Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.
- Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты. Напомним, сейчас она составляет 4723 грн.
- Граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина по собственному желанию, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного.