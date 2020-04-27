Оформить выплату пособия по безработице теперь можно через «Дію»

На портале онлайн-госуслуг «Дія» теперь можно зарегистрироваться как безработный и оформить назначение выплаты пособия по безработице. Об этом сообщает Правительственный портал.

Оформить выплату пособия по безработице теперь можно через «Дію»
Фото: epravda.com.ua

Как получить услугу

  • авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;
  • заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);
  • получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

Как это работает

В ведомстве сообщают, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваиваться в первый же день после подачи такого заявления.

После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.

Ранее сообщалось

  • За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек, по данным ТПП.
  • Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.
  • Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты. Напомним, сейчас она составляет 4723 грн.
  • Граждане, которые были уволены с последнего места работы в период карантина по собственному желанию, будут получать пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного.

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