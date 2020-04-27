Оформить выплату пособия по безработице теперь можно через «Дію»

На портале онлайн-госуслуг «Дія» теперь можно зарегистрироваться как безработный и оформить назначение выплаты пособия по безработице. Об этом сообщает Правительственный портал.

Фото: epravda.com.ua

Как получить услугу

авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице/или сообщение о необходимости доработки/или аргументированный отказ.

Как это работает

В ведомстве сообщают, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице будет присваиваться в первый же день после подачи такого заявления.

После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователей.

Ранее сообщалось