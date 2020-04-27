Boeing решил не платить за Embraer 4 млрд долл.

Авиастроительная корпорация Boeing передумала покупать бизнес бразильского конкурента Embraer, что позволит ей сэкономить 4,2 млрд долл. Boeing сообщил, что они не сумели в срок до 24 апреля договориться об условиях сделки, и концерн воспользовался правом разорвать соглашение.



"Boeing активно работал более двух лет над подготовкой сделки с Embraer. В последние месяцы мы вели продуктивные, однако в конечном итоге оказавшиеся безуспешными переговоры. Мы все стремились решить спорные моменты до крайнего срока заключения сделки, однако этого не произошло", - заявил отвечавший за сделку менеджер Boeing Марк Аллен.



В Embraer заявили, что Boeing отказался от сделки незаконно и использовал неправомерные требования как предлог, чтобы не выполнять своих обязательств. Бразильская компания пообещала, что будет добиваться от Boeing компенсаций.



Решение Boeing продиктовано "нежеланием завершать сделку в свете собственного финансового положения авиаконцерна, а также других деловых и репутационных проблем", считают в Embraer.



О сделке Boeing и Embraer было объявлено в 2018 году. Boeing планировал за счет приобретения Embraer выйти на рынок региональной авиации, где используются самолеты вместимостью около 100 человек. Европейский концерн Airbus, главный конкурент Boeing, в 2018 году приобрел программу узкофюзеляжных самолетов Bombardier CSeries и эти 100-150-местные лайнеры были включены в продуктовую линейку Airbus.



Сделка предусматривала в том числе создание двух совместных предприятий. Одно из них должно было заниматься производством пассажирских самолетов и оказанием сопутствующих услуг. Доля американской корпорации в нем составляла бы 80%. Второе СП должно было специализироваться на продвижении военно-транспортного самолета C-390 Millennium с долей Embraer в 51%, Boeing - 49%.



Сделка была одобрена в США , Китае, Японии, и только переговоры с Еврокомиссией еще не успели завершиться.



Какие именно разногласия помешали закрыть сделку, компании не уточнили. Эксперты отмечают, что капитализация Embraer упала на две трети с начала 2020 года в связи с фактическим коллапсом глобальной авиационной отрасли в условиях пандемии коронавируса.



Источники The Wall Street Journal утверждают, что Boeing не планирует платить Embraer компенсацию за расторжение сделки, размер которой, по условиям соглашения, должен составить 75-100 млн долл.



МинПром

