Таможенные органы смогут принимать наличную валюту как залог от нерезидентов — НБУ
Таможенные органы смогут принимать на свои счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов. Об этом
Что это значит
«Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, либо в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога во время перемещения товаров территорией Украины проходным транзитом», — сообщают в Нацбанке.
Этот шаг нужен, чтобы привести нормативно-правовую базу в соответствие с Законом «О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы».
В НБУ уточнили, что разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Украины по операциям по размещению, выплате дохода и погашению облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте. Однако это должно быть предусмотрено проспектом эмиссии ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг (для государственных ценных бумаг – условиями их размещения).
Указанные изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 года.
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