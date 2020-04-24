Таможенные органы смогут принимать наличную валюту как залог от нерезидентов — НБУ

Таможенные органы смогут принимать на свои счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Таможенные органы смогут принимать наличную валюту как залог от нерезидентов — НБУ
Фото: rbc.ua

Что это значит

«Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, либо в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога во время перемещения товаров территорией Украины проходным транзитом», — сообщают в Нацбанке.

Этот шаг нужен, чтобы привести нормативно-правовую базу в соответствие с Законом «О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы».

В НБУ уточнили, что разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Украины по операциям по размещению, выплате дохода и погашению облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте. Однако это должно быть предусмотрено проспектом эмиссии ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг (для государственных ценных бумаг – условиями их размещения).

Указанные изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна проверить заявления экс-министра финансов Игоря Уманского о том, что из-за «схем» Налоговая недосчитывает в бюджет миллиарды гривен. В Налоговой заявили, что поступления налогов, наоборот, выросли.

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