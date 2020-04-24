Ничего не должен. Приватбанк полностью погасил миллиардные долги Коломойского перед НБУ

Государственный Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, выданных Привату еще до национализации.

Ничего не должен. Приватбанк полностью погасил миллиардные долги Коломойского перед НБУ
Фото: rbc.ua

Государственный Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, выданных Привату еще до национализации. Об этом пишет Finbalance.

Без долгов

Теперь Приватбанк ничего не должен НБУ по указанным кредитам. В конце февраля Приватбанк погасил долг на 3 млрд грн, а в конце марта — еще на 2,2 млрд грн.

Ранее банк воздерживался от погашения этих кредитов, поручителями по которым выступали связанные с Игорем Коломойским компании, чтобы взыскать деньги с них.

Общая задолженность Приватбанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляла 7,6 млрд грн.

Предыстория

  • В конце января Верховный суд отклонил кассацию НБУ в деле о взыскании имущества компании Гаджибей, связанной с Игорем Коломойским, в погашение рефинанса. Своим решением суд ограничил право Нацбанка взыскивать имущество поручителей по рефинансу, тем самым обязав государственный ПриватБанк уплачивать эти долги.
  • В декабре 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассацию НБУ и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, по которым Нацбанку был возвращен его встречный иск к Коломойскому о взыскании 4,3 млрд грн по кредитам рефинансирования.

  • В апреле 2019-го Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали апелляции на это решение.

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