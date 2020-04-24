Ничего не должен. Приватбанк полностью погасил миллиардные долги Коломойского перед НБУ

Государственный Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, выданных Привату еще до национализации.

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Государственный Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн , выданных Привату еще до национализации. Об этом пишет Finbalance .

Теперь Приватбанк ничего не должен НБУ по указанным кредитам. В конце февраля Приватбанк погасил долг на 3 млрд грн, а в конце марта — еще на 2,2 млрд грн.

Ранее банк воздерживался от погашения этих кредитов, поручителями по которым выступали связанные с Игорем Коломойским компании, чтобы взыскать деньги с них.

Общая задолженность Приватбанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляла 7,6 млрд грн.

Предыстория

В конце января Верховный суд отклонил кассацию НБУ в деле о взыскании имущества компании Гаджибей, связанной с Игорем Коломойским, в погашение рефинанса. Своим решением суд ограничил право Нацбанка взыскивать имущество поручителей по рефинансу, тем самым обязав государственный ПриватБанк уплачивать эти долги.