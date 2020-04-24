Кредитные каникулы для заемщиков должны действовать до окончания карантина — НБУ

Банки должны продолжить реструктуризацию и не применять штрафы и пеню за просрочку платежей по потребительским кредитам до полного завершения карантина. Об этом заявил во время пресс-брифинга председатель НБУ Яков Смолий.

Кредитные каникулы для заемщиков должны действовать до окончания карантина — НБУ
Фото: globalcredit.ua

Какие банки предоставляют кредитные каникулы

На сегодня 30 украинских банков полностью или частично предоставляют своим клиентам так называемые кредитные каникулы, позволяя в период карантина не вносить кредитные платежи.

В Нацбанке сообщали, что кроме банков, кредитные каникулы ввели еще и большинство финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты населению.

В то же время ряд украинских банков работает исключительно с крупным бизнесом, поэтому решение о введении кредитных каникул для таких клиентов принимают в индивидуальном порядке.

Как это работает

Карантин не отменяет обязательств заемщика по кредиту, а лишь откладывает их.

Банки предлагают преимущественно отсрочку уплаты тела кредита. То есть клиенты временно не платят основной долг, а вот проценты банки просят платить. Ведь параллельно банки продолжают выплачивать своим клиентам проценты по депозитам.

После окончания карантина банки и бизнес начнут обсуждать, как реструктуризировать долги по кредиту, за который не платили во время карантина.

«Клиентам, которые ошибочно считают, что им отменяют или прощают долг по кредитам или платежи на время карантина, или проценты по кредитам, мы объясняем, что отменяют только штрафы за несвоевременное погашение, но не сами платежи по кредитам», — объясняет представитель одного из украинских банков.

Для кого предусмотрены кредитные каникулы

  • Кредитные каникулы введены для тех категорий бизнеса, которые пострадали от ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Другие компании, которые продолжают нормальную работу, и обязаны регулярно платить по кредитам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Зеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУЗеленая энергетика угрожает энергобезопасности - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Кредитные каникулы украинцам предоставляют 30 банков — НБУКредитные каникулы украинцам предоставляют 30 банков — НБУ
Минимальную помощь по безработице на период карантина повысили с 650 до 1000 гривенМинимальную помощь по безработице на период карантина повысили с 650 до 1000 гривен
Во время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу — ОпендатаботВо время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу — Опендатабот
Страны G20 предоставили «кредитные каникулы» бедным странамСтраны G20 предоставили «кредитные каникулы» бедным странам
Украина купит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестбанкаУкраина купит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестбанка
Из-за карантина потребление стали во Вьетнаме упало на 20%Из-за карантина потребление стали во Вьетнаме упало на 20%
Этот бюджет условно на 2-3 месяца. У президента обещают новый пересмотр после карантинаЭтот бюджет условно на 2-3 месяца. У президента обещают новый пересмотр после карантина
Минздрав снова запретил работу рынков во время карантина (документ)Минздрав снова запретил работу рынков во время карантина (документ)
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости