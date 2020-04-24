Кредитные каникулы для заемщиков должны действовать до окончания карантина — НБУ

Банки должны продолжить реструктуризацию и не применять штрафы и пеню за просрочку платежей по потребительским кредитам до полного завершения карантина. Об этом заявил во время пресс-брифинга председатель НБУ Яков Смолий.

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Какие банки предоставляют кредитные каникулы

На сегодня 30 украинских банков полностью или частично предоставляют своим клиентам так называемые кредитные каникулы, позволяя в период карантина не вносить кредитные платежи.

В Нацбанке сообщали, что кроме банков, кредитные каникулы ввели еще и большинство финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты населению.

В то же время ряд украинских банков работает исключительно с крупным бизнесом, поэтому решение о введении кредитных каникул для таких клиентов принимают в индивидуальном порядке.

Как это работает

Карантин не отменяет обязательств заемщика по кредиту, а лишь откладывает их.

Банки предлагают преимущественно отсрочку уплаты тела кредита. То есть клиенты временно не платят основной долг, а вот проценты банки просят платить. Ведь параллельно банки продолжают выплачивать своим клиентам проценты по депозитам.

После окончания карантина банки и бизнес начнут обсуждать, как реструктуризировать долги по кредиту, за который не платили во время карантина.

«Клиентам, которые ошибочно считают, что им отменяют или прощают долг по кредитам или платежи на время карантина, или проценты по кредитам, мы объясняем, что отменяют только штрафы за несвоевременное погашение, но не сами платежи по кредитам», — объясняет представитель одного из украинских банков.

Для кого предусмотрены кредитные каникулы