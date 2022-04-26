Стало известно, на сколько вырастут цены на первичную недвижимость в Украине после окончания войны

Рынок недвижимости в Украине по время войны фактически стоит на месте, так как доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество работает только в тех регионах, где нет военных действий, а без него сделки по купле-продажи запрещены. Эксперты прогнозируют, что спрос на жилье появится спустя 2-3 месяца после окончания войны. Что касается цен, то на первичном рынке цены начнут расти на 1% в месяц, или на 12% в год.

Стало известно, на сколько вырастут цены на первичную недвижимость в Украине после окончания войны

Специалист по рынку недвижимости Михаил Артюхов прогнозирует, что спрос и предложение на недвижимость уровняются только после окончания боевых действий в Украине. В течение первых трех месяцев сделки будут характеризоваться разбалансированием между ценой предложения и возможностями потенциальных покупателей. При этом эксперт считает, что к довоенному уровню стоимость жилья вряд ли вернется даже через год.

До завершения военного положения в Украине специалисты не советуют гражданам заключать соглашения через существующие "схемы", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя, так как позже сделку могут не признать действительной. Лучше дождаться окончания военного положения и тогда уже покупать и продавать недвижимость.

Ранее сообщалось, что многие украинцы на второй месяц войны начали снимать свои квартиры с продажи.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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