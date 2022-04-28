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2022-04-28
Премьер Болгарии после разговора с Зеленским: Мы готовы содействовать экспорту электроэнергии из Украины
Недавно Украина стала членом ENTSO-E, что позволяет нам продавать электроэнергию в ЕС, информирует
© Офис президента
Болгария готова способствовать экспорту электроэнергии из Украины, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает
Кроме того, болгарский премьер выразил готовность помочь в использовании Трансбалканского газопровода, а также предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для муки.
По словам Петкова, Болгария будет рада помочь и присоединиться к восстановлению Украины.
Анастасия Дэйна, ZN.ua