Премьер Болгарии после разговора с Зеленским: Мы готовы содействовать экспорту электроэнергии из Украины

Болгария готова способствовать экспорту электроэнергии из Украины, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента .

Кроме того, болгарский премьер выразил готовность помочь в использовании Трансбалканского газопровода, а также предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для муки.

По словам Петкова, Болгария будет рада помочь и присоединиться к восстановлению Украины.