Премьер Болгарии после разговора с Зеленским: Мы готовы содействовать экспорту электроэнергии из Украины

Недавно Украина стала членом ENTSO-E, что позволяет нам продавать электроэнергию в ЕС, информирует ZN.ua.

Премьер Болгарии после разговора с Зеленским: Мы готовы содействовать экспорту электроэнергии из Украины
© Офис президента

Болгария готова способствовать экспорту электроэнергии из Украины, заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента.

Кроме того, болгарский премьер выразил готовность помочь в использовании Трансбалканского газопровода, а также предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для муки.

По словам Петкова, Болгария будет рада помочь и присоединиться к восстановлению Украины.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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