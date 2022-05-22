Долги за коммуналку начнут взимать еще до окончания войны

Ситуация с коммунальными долгами в Украине сложилась критическая. За три месяца войны украинцы накопили более 100 миллиардов суммарного долга за коммунальные услуги. Из-за этого коммунальной отрасли угрожает коллапс. Сейчас правительство ищет пути выхода из этой ситуации. И может случиться, что долги за коммуналку заставят возвращать еще до окончания действия военного периода. По крайней мере, часть населения Украины.

Принудительное взыскание долгов за коммуналку могут возобновить еще до окончания войны

Такими соображениями поделился эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко.

Он считает, что даже с потенциально возможной помощью западных партнеров Украине будет сложно удержать разветвленную сеть коммунальных предприятий на плаву. Из-за резкого сокращения налоговой базы бюджеты повсюду полупустые. Денег не только на обновление, но даже на текущие расходы коммунальщиков катастрофически не хватает. А между тем, ситуация ухудшается. Во-первых, потому, что себестоимость коммунальных услуг с началом войны резко возросла. Во-вторых, из-за того, что уровень расчетов населения упал.

Принудительное взыскание долгов за коммуналку могут возобновить еще до окончания войны
Кто-то просто воспользовался отменой штрафных санкций и решил пока выждать с оплатой коммунальных услуг. А кто-то и объективно не может сейчас платить. И в ближайшее время денег на поддержку коммунального сектора неоткуда брать – в стране идет война.

Следовательно, чтобы не оставить украинцев на зиму без тепла, воды и газа, власти будут вынуждены предпринимать какие-то шаги. Возможно и непопулярные. Попенко предполагает, что часть населения все же заставят платить за коммуналку вовремя, вернув пеню за просроченные платежи, а возможно и принудительное взыскание долгов. Эксперт предполагает, что заставить платить за коммуналку могут жителей западного региона страны, который так не пострадал от войны, как восток и юг.

"Нельзя сейчас приравнивать потребителя в Николаеве или Харькове и, например, в Черновцах. Это разные ситуации", – говорит эксперт.

Впрочем, и на западе Украины сейчас ситуация непростая. Конечно, разрушения от войны здесь минимальны, однако многие жители региона также потеряли работу и сейчас проедают последние сбережения. Поэтому, смогут ли все платить, даже если им будут угрожать отлучением от коммунальных благ, неизвестно.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон, запрещающий принудительное взыскание долгов за коммуналку во время действия военного положения. Все судебные решения, касающиеся взыскания коммунальной задолженности, пока не будут исполняться.


Марченко Любов, Тудей

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