В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям

В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Кому НБУ предоставлял доступы

Доступ НБУ предоставлял по инициативе:

Генеральной прокуратуры — 4 раза;

Национальной полиции Украины – 9 раз;

Службы безопасности Украины – 5 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;

Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;

Государственного бюро расследований – 4 раза.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.

Напомним