В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям

В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
Фото: prm.ua

Кому НБУ предоставлял доступы

Доступ НБУ предоставлял по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры — 4 раза;
  • Национальной полиции Украины – 9 раз;
  • Службы безопасности Украины – 5 раз;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
  • Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;
  • Государственного бюро расследований – 4 раза.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.

Напомним

  • Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Украина отдала Румынии управление газовыми месторождениямиУкраина отдала Румынии управление газовыми месторождениями
НБУ выдал 7 банкам 963 млн грнНБУ выдал 7 банкам 963 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%В I квартале мировое производство алюминия выросло на 2%
Северсталь в первом квартале увеличила выплавку на 5%Северсталь в первом квартале увеличила выплавку на 5%
В 1 квартале 2020 АМКР сократил производство сталиВ 1 квартале 2020 АМКР сократил производство стали
Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%Украина нарастила транзит нефтепродуктов в I квартале 2020 на 18%
В первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производстваВ первом квартале Ривнеазот почти на треть увеличил объемы производства
В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%В первом квартале порт Ника-Тера увеличил перевалку на 1,5%
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
Во 2 квартале металлургов ждут еще большие убыткиВо 2 квартале металлургов ждут еще большие убытки
Налоговая: в первом квартале сальдо НДС выросло на 64%Налоговая: в первом квартале сальдо НДС выросло на 64%
Синютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом кварталеСинютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом квартале
Последние новости
Подгружаем последние новости