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2020-04-22
В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом
Фото: prm.ua
Кому НБУ предоставлял доступы
Доступ НБУ предоставлял по инициативе:
- Генеральной прокуратуры — 4 раза;
- Национальной полиции Украины – 9 раз;
- Службы безопасности Украины – 5 раз;
- Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
- Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;
- Государственного бюро расследований – 4 раза.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.
Напомним
- Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.