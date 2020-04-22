Недельное производство стали в США упало почти на треть

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 18 апреля 2020 г., составило 1,277 млн тонн, а производственные мощности использовались на 57%.



Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,892 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.3%.



Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 32.5% к прошлому году, но рост на 1.7% к предыдущей неделе (1,256 млн тонн, 56.1%).

