Недельное производство стали в США упало почти на треть

Недельное производство стали в США упало почти на треть

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 18 апреля 2020 г., составило 1,277 млн тонн, а производственные мощности использовались на 57%.

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,892 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.3%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 32.5% к прошлому году, но рост на 1.7% к предыдущей неделе (1,256 млн тонн, 56.1%).



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