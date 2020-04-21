Экономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика восстановится после пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире канала CNN, передает Голос Америки.

Экономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансов
Фото: liga.net

Планы и ожидания

На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к «сильным показателям», которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил: «Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы».

По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестов и разработка лекарств.

Мнучин добавил, что Соединенные Штаты «ждут невероятные прорывы» по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины пойдет «чуть больше времени».

При этом он ожидает резкий скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.

Ранее сообщалось

  • Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более $1,8 миллиарда по новой программе защиты оплаты труда.
  • Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривенКГГА накупила лекарств для лечения больных коронавирусом почти на 102 млн гривен
Ощадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривнеОщадбанк предлагает медикам ипотеку под 9,99% годовых в гривне
Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррельЦена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
ДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - ЛещенкоДТЭК Ахметова шантажирует власть ради повышения цен на электроэнергию, - Лещенко
СБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмыСБУ раскрыла схему поставок испорченных продуктов из госрезерва в тюрьмы
Блок рекламы


Похожие новости
Корейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положенииКорейские металлурги заявили о тяжелом финансовом положении
За две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый кварталЗа две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый квартал
Кредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программуКредиты для бизнеса под 0%, с погашением через год. Премьер анонсировал новую программу
Разовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджетаРазовую надбавку пенсионерам по тысяче гривен выплатят через пять дней после вступления в силу нового бюджета
Нацрегулятор признал группу Easy Pay небанковской финансовой группойНацрегулятор признал группу Easy Pay небанковской финансовой группой
Дефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ — министр финансовДефолта не будет даже без сотрудничества с МВФ — министр финансов
Министр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будетМинистр экономики заверил, что дефицита хлеба и скачка цен в Украине не будет
Коронавирус обвалил цены производителей в Китае до максимума за 5 месяцевКоронавирус обвалил цены производителей в Китае до максимума за 5 месяцев
Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евроМинистры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на 500 миллиардов евро
Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»Глава JPMorgan прогнозирует «тяжелую рецессию в сочетании с финансовым стрессом»
Последние новости
Подгружаем последние новости