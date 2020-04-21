Экономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансов

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика восстановится после пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире канала CNN, передает Голос Америки.

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Планы и ожидания

На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к «сильным показателям», которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил: «Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы».

По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестов и разработка лекарств.

Мнучин добавил, что Соединенные Штаты «ждут невероятные прорывы» по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины пойдет «чуть больше времени».

При этом он ожидает резкий скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.

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