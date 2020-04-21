Экономика США восстановится через несколько месяцев — министр финансов
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская экономика восстановится после пандемии коронавируса через несколько месяцев. Об этом он сказал в эфире канала CNN, передает Голос Америки.
Планы и ожидания
На вопрос ведущего, когда экономике удастся вернуться к «сильным показателям», которые были в начале пандемии, глава Минфина США ответил: «Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы».
По его словам, восстановлению экономики будут способствовать увеличение количества тестов и разработка лекарств.
Мнучин добавил, что Соединенные Штаты «ждут невероятные прорывы» по тестированию и лекарствам, а на разработку вакцины пойдет «чуть больше времени».
При этом он ожидает резкий скачок экономики, когда люди будут чувствовать себя более комфортно из-за открытия бизнесов.
Ранее сообщалось
- Министерство финансов США собирает заявки от малого бизнеса для выплаты более $1,8 миллиарда по новой программе защиты оплаты труда.
- Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.