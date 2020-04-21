В Европе возобновляют работу промпредприятия

В Европе возобновляют работу промпредприятия

Хотя эпидемия коронавируса в европейских странах не завершилась, правительства стран региона во второй половине апреля ослабили ограничения, создав возможности для возобновления промышленного производства. Об этом пишет Металлоснабжение и сбыт.

В Германии, меньше других западноевропейских стран пострадавших от эпидемии, восстанавливается автомобилестроение. Корпорация Volkswagen начала запускать свои предприятия, относящиеся к подразделению Volkswagen Group Components, уже с 6 апреля. С 20 апреля возобновили функционирование, хотя и с меньшей численностью персонала, большинство ее автозаводов в Германии, а также заводы в Польше и Словакии.

С 27 апреля Volkswagen возобновит производство автомобилей в РоSSии, США и ряде других стран, а 3 мая придет очередь ЮАР и Латинской Америки. К тому времени должны запуститься предприятия и других германских автомобильных компаний.

Как отмечает Kallanish, к настоящему времени улучшилась ситуация с поставками автокомпонентов, а предприятия отрасли внедрили мероприятия, направленные на предотвращение заражения работников и препятствующие распространению вируса.

В Испании автомобилестроительная ассоциация Anfac и профсоюзы в середине апреля подписали соглашение о постепенном рестарте производства и поставок. Правда, автопром не включен в список важнейших отраслей национальной экономики, так что возобновление выпуска возможно только при получении специальных разрешений от государственных органов и при условии выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения.

На таких же условиях в Испании проходит восстановление и строительного сектора. Во второй половине апреля началось постепенное возобновление строительных работ в государственном и частном секторе.

МинПром

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