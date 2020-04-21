Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен

Материалы от службы получили все правоохранительные органы.

Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен
Фото: flickr.com/NBU

Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом говорится на сайте Госфинмониторинга.

Эти материалы направлены в прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины, Государственную фискальную службу, Национальную полицию и Государственное бюро расследование.

Среди них были 18 материалов, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, в том числе боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что с 2020 года сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, выросла со 150 тыс. до 400 тыс. гривен. При этом количество признаков подозрительных операций сократилось с 17 до четырех:

  • операции политически значимых лиц и их семей;
  • переводы за границу;
  • операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
  • операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).

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