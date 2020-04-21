Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом говорится на сайте Госфинмониторинга.

Эти материалы направлены в прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины, Государственную фискальную службу, Национальную полицию и Государственное бюро расследование.

Среди них были 18 материалов, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, в том числе боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что с 2020 года сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, выросла со 150 тыс. до 400 тыс. гривен. При этом количество признаков подозрительных операций сократилось с 17 до четырех: