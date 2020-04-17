ArcelorMittal привлек кредитную линию на 3 млрд долл

ArcelorMittal привлек кредитную линию на 3 млрд долл

Ведущая металлургическая компания мира ArcelorMittal сообщила в пятницу об открытии новой кредитной линии на общую сумму в 3 миллиарда долларов.

Кредитная линия представляет собой дополнительное обязательство от BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, JP Morgan и Société Générale и укрепит и без того сильную позицию ликвидности компании в размере 10,5 миллиардов долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года, включая возобновляемую кредитную линию в размере 5,5 миллиарда евро, которая остается неиспользованной и полностью доступна до декабря 2024 года.

Срок действия новой кредитной линии составит 12 месяцев, и она может быть использована для общих корпоративных целей.

"Хотя у компании нет непосредственной необходимости использовать эту новую кредитную линию, она обеспечивает дополнительную финансовую гибкость в текущих чрезвычайных обстоятельствах", - рассказали в ArcelorMittal.

ArcelorMittal - ведущая в мире металлургическая и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и первичными сталелитейными предприятиями в 18 странах. В 2019 году выручка ArcelorMittal составила 70,6 миллиарда долларов, производство стали - 89,8 миллиона тонн, а добыча железной руды достигла 57,1 миллиона тонн.


МинПром по материалам Steelland

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