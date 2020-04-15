YouControl открыл доступ к европейским реестрам. Можно проверить досье иностранных компаний

Украинский сервис для проверки контрагентов YouControl интегрировал данные европейских реестров и открыл к ним доступ на своем сайте и в чат-боте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

YouControl открыл доступ к европейским реестрам. Можно проверить досье иностранных компаний
Фото: liga.net

Что это даст

YouControl интегрировал данных из официальных реестров Великобритании и Европейского Союза. Теперь в аналитической системе можно ознакомиться с досье не только украинских, но и иностранных партнеров.

В компании заявляют, что это поможет проверять иностранных медицинских поставщиков и другие компании.

Также компания запустила чат-бот YouControlBot в Telegram, Messenger и Viber с подобными возможностями.

Какие данные доступны в реестре

Поиск по британским компаниям дает возможность узнать:

  • о состоянии компании (активная или закрыта);
  • ФИО учредителя или директора;
  • номер счета;
  • вид деятельности.

Можно искать по названию компании и ФИО руководителя — как латиницей, так и кириллицей.

Сколько стоит доступ

«Сейчас воспользоваться проверкой иностранных партнеров можно бесплатно. Но некоторые данные европейские реестры оказывают платно, поэтому для сбора более полной информации предлагаются выписки стоимостью от 5 до 50 евро. В них содержится более подробная информация о судебных делах, финансовая отчетность, торговые операции и т.д», — добавили в YouControl.

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