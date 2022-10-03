Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку

Масовий запуск планується у другій половині жовтня

Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Українцям обіцяють дешеві кредити
© depositphotos/ ridofranz

Міністерство економіки України почало тестувати нову державну програму доступного кредитування для українців «єОселя».

За повідомленням відомства наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку «Дія».

«єОселя» — це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах», - зазначають у Мінекономіки.

Масовий запуск програми планують на другу половину жовтня. Тоді послуга запрацює у мобільному застосунку «Дія», а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

Наразі розпочати кредитування готові п’ять банків:

  • «Ощадбанк»;
  • «ПриватБанк»;
  • «Укргазбанк»;
  • «Скай банк»;
  • «Глобус Банк».

До кінця 2022 року учасниками програми зможуть стати наступні категорії громадян:

  • військові та правоохоронці;
  • медики;
  • працівники освіти;
  • науковці.

Але у відомстві зазначають, що вже з початку наступного року подати заявку зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.


Артем Руденко, ZN.ua





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