Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку

Міністерство економіки України почало тестувати нову державну програму доступного кредитування для українців «єОселя».

За повідомленням відомства наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку «Дія».

«єОселя» — це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах», - зазначають у Мінекономіки.

Масовий запуск програми планують на другу половину жовтня. Тоді послуга запрацює у мобільному застосунку «Дія», а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

Наразі розпочати кредитування готові п’ять банків:

До кінця 2022 року учасниками програми зможуть стати наступні категорії громадян:

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

науковці.

Але у відомстві зазначають, що вже з початку наступного року подати заявку зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.