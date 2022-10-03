Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Масовий запуск планується у другій половині жовтня
Міністерство економіки України почало тестувати нову державну програму доступного кредитування для українців «єОселя».
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«єОселя» — це можливість придбати українцям житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах», - зазначають у Мінекономіки.
Масовий запуск програми планують на другу половину жовтня. Тоді послуга запрацює у мобільному застосунку «Дія», а подати заявку стане можливим у декілька кліків.
Наразі розпочати кредитування готові п’ять банків:
- «Ощадбанк»;
- «ПриватБанк»;
- «Укргазбанк»;
- «Скай банк»;
- «Глобус Банк».
До кінця 2022 року учасниками програми зможуть стати наступні категорії громадян:
- військові та правоохоронці;
- медики;
- працівники освіти;
- науковці.
Але у відомстві зазначають, що вже з початку наступного року подати заявку зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.