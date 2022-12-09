Кількість нових ФОПів в Україні скоротилася на чверть — YouControl

З 1 жовтня по 30 листопада включно в Україні було зареєстровано трохи більше 33 тис. ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. Порівняно з аналогічними місяцями минулого року показники просіли на 26% за ФОП та на 40% — за компаніями. Про це йдеться у дослідженні YouControl Market.

Кількість нових ФОПів в Україні скоротилася на чверть — YouControl
Фото: dtkt.ua

Динаміка відкриття

У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, приріст нових компаній та ФОП дещо знизився. Зокрема, тоді було зареєстровано близько 9 тис. компаній, це на 40% більше ніж цьогоріч. А фізосіб-підприємців у жовтні-вересні 2021-го зареєструвалося близько 44, 5 тис., що на 26 % більше ніж 2022 р.

Де найчастіше реєструється новий бізнес

Найбільш активною з реєстрацій нового бізнесу традиційно виявилася столиця. У Києві з 1 жовтня до 30 листопада було зареєстровано майже 2 тисячі компаній та 5 тисяч ФОПів. Це 35 та 15% відповідно.

До трійки лідерів серед створення підприємств потрапили також Львівська (9,4%) та Дніпропетровська область (7%). Серед ФОПів на другому місці після Києва опинилась Львівська область (8,6%), а на третьому — Дніпропетровська (8,4%).

Новий бізнес обирає торгівлю та ІТ

Традиційно найпопулярнішим видом діяльності новостворені підприємства та ФОП обирали оптову та роздрібну торгівлю.

Майже 27% та 36% відповідно. З цікавого: за 2 аналізованих місяці в Україні відбувся приріст нових компаній в сфері ІТ. Серед новостворених цю сферу обрали майже 20% ФОПів та 5% підприємств.

Також юрособи наростили присутність в охороні здоров’я (14%) та наданні інших видів послуг (11%). Окрім цього, підприємств побільшало у сферах переробної промисловості (майже 7%), адміністративного та допоміжного обслуговування (5,7%) та логістиці, зокрема поштової та кур'єрської діяльності (5,5%).

А от фізосіб-підприємців, крім айтівців, побільшало в секціях професійної, наукової та технічної діяльності — понад 10%, логістиці — майже 8% та 6% у сфері організації харчування.





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