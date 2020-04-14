ЦГОК получил возможность выпускать концентрат с содержанием железа в 70,5%

ЦГОК получил возможность выпускать концентрат с содержанием железа в 70,5%

На Центральном ГОКе реализован масштабный проект по модернизации фабрики обогащения для производства концентрата премиального класса с массовой долей железа 70,5%. Это позволило создать первую в Украине технологическую линию по производству высококлассного окатыша для технологии DRI (прямого восстановления железа), сообщает пресс-служба группы Метинвест.

Технологическую линию модернизировали с весны 2019 года. За этот период был построен участок тонкого грохочения и обезвоживания, а также обновлена одна из секций обогатительной фабрики комбината.

Современное оборудование позволяет дообогащать обычный концентрат, чтобы на выходе получить продукт с содержанием железа 70,5%. Именно такое сырье необходимо для изготовления окатыша, который используется в технологии DRI.

"Мировые металлургические предприятия постепенно уходят от использования железорудного сырья невысокого качества, выбирая более экологичные и экономически выгодные продукты с высокой массовой долей железа и минимумом вредных примесей. Наиболее актуальный из них – окатыш, пригодный для бездоменного производства стали (технология DRI). Чтобы соответствовать запросам потребителей и быть рентабельными, мы должны предлагать продукцию нового качества. Центральный ГОК достиг стратегического рубежа – производства концентрата с содержанием железа 70,5%. Наш следующий шаг – выпуск окатыша, пригодного для технологии DRI", - отметил директор по технологии и качеству Центрального ГОКа Леонид Михида.

"На нашем предприятии завершился крупнейший проект по модернизации оборудования перерабатывающего комплекса. Центральный комбинат – первый украинский ГОК, который оснащен технологической линией по производству окатыша для технологии DRI. Новый продукт повысит рентабельность производства и нашу конкурентоспособность на мировом рынке железорудного сырья. Это общее достижение и победа нашего коллектива. Впереди нам предстоит освоение новых рынков сбыта и работа с потребителями", - прокомментировал генеральный директор ЦГОКа Дмитрий Шевчик.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 годаВВП Франции в 1 квартале – худший с 1945 года
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Топ-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривенТоп-менеджмент "Донецкоблгаза" разоблачили в растрате газа на 1,7 млрд гривен
В Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услугВ Киеве во время карантина упал уровень оплаты коммунальных услуг
Украина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусомУкраина уже потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Три банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионовТри банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионов
В Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газаВ Украине рассматривают возможность прокачки по ГТС водорода вместо газа
Novelis получила разрешение от ЕК на покупку AlerisNovelis получила разрешение от ЕК на покупку Aleris
АМКР планирует отгружать в Китай 300 тыс. тонн железорудного концентрата в месяцАМКР планирует отгружать в Китай 300 тыс. тонн железорудного концентрата в месяц
Синютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом кварталеСинютка: бюджет недополучил 60 миллиардов гривен в первом квартале
Банки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионовБанки получили наличный доллар. НБУ провел аукцион по обмену $180 миллионов
Киев получил 62 тысячи медицинских масок, в планах еще поставка на 100 тысячКиев получил 62 тысячи медицинских масок, в планах еще поставка на 100 тысяч
"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018
"Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 миллиардов гривен"Укроборонпром" получил в этом году рекордный госзаказ на 30 миллиардов гривен
Sharp в «чистой комнате» для производства дисплеев начнёт выпускать медицинские маскиSharp в «чистой комнате» для производства дисплеев начнёт выпускать медицинские маски
Последние новости
Подгружаем последние новости