Відмова від російського ядерного палива: Україна збільшує закупки уранового концентрату у західних партнерів

Україна збільшить закупки уранового концентрату – про це стало відомо під час переговорів голови ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна та головного виконавчого директора компанії Urenco Бориса Шухта.

За повідомленням прес-служби НАЕК «Енергоатом», основною темою зустрічі було питання додаткових постачань збагаченого урану компанії Westinghouse для виробництва ядерного палива для українських АЕС.

Так, сторони обговорили питання поточної експлуатації українських атомних електростанцій в умовах збройної агресії Росії. Окрему увагу приділили співробітництву компаній у сфері постачання збагаченого урану для ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2022 році та перспективам співпраці у 2023 році.

«Енергоатом та Urenco обговорили плани довгострокового співробітництва між компаніями після 2025 року», - резюмували в НАЕК.

1 серпня 2019 року Енергоатом та Urenco уклали угоду про постачання збагаченого урану. У квітні 2022 року відбувся черговий етап перемовин між компаніями на тлі повної відмови України від російського ядерного палива.