Відмова від російського ядерного палива: Україна збільшує закупки уранового концентрату у західних партнерів
Енергоатом провів чергові переговори з компанією Urenco
Україна збільшить закупки уранового концентрату – про це стало відомо під час переговорів голови ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна та головного виконавчого директора компанії Urenco Бориса Шухта.
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Так, сторони обговорили питання поточної експлуатації українських атомних електростанцій в умовах збройної агресії Росії. Окрему увагу приділили співробітництву компаній у сфері постачання збагаченого урану для ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2022 році та перспективам співпраці у 2023 році.
«Енергоатом та Urenco обговорили плани довгострокового співробітництва між компаніями після 2025 року», - резюмували в НАЕК.
1 серпня 2019 року Енергоатом та Urenco уклали угоду про постачання збагаченого урану. У квітні 2022 року відбувся черговий етап перемовин між компаніями на тлі повної відмови України від російського ядерного палива.
Urenco Group займається збагаченням урану (за технологією газових центрифуг) для використання його при виробництві ядерного палива. Компанія володіє потужностями зі збагачення урану в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США. Вона постачає збагачений уран у 15 країн світу, переважно до Європи та США. Її частка – близько 29% від світового ринку послуг зі збагачення урану.