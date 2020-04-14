Нацбанк снова нарастил резервы до уровня на начало года

Международные резервы НБУ вернулись к показателю на начало 2020 года - выше $25 млрд, а в банках достаточно средств - более $7,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в фейсбуке.

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Как оценивают ситуацию в НБУ

В Нацбанке отметили, что международных резервов достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, а ликвидности банков - чтобы справиться с повышенным спросом на снятие наличных.

«Ликвидность банков сейчас превышает 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков», - говорится в сообщении НБУ.

Что влияло на состояние резервов в марте

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составили $24 92 млрд.

Уменьшение международных резервов на протяжении марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных курсовых колебаний через ажиотажный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

Объем валютных поступлений от экспорта в марте сохранялся на стабильном уровне. Однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа в начале карантина.

Чистая продажа валюты в марте составил $2 189,6 млн. Всего НБУ продал $2 453,6 млн, а купил – $264 млн.

Кроме того, правительство направило на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в целом было направлено $1124,3 млн (в эквиваленте).

Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца Минфин привлек $873,2 млн и 276,9 млн евро за счет размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.