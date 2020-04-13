В Харькове киберполиция разоблачила экс-сотрудницу банка в раскрытии персональных данных клиентов

В Харькове Киберполиция разоблачила бывшую сотрудницу банка в раскрытии персональных данных клиентов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что перед увольнением женщина решила скопировать часть клиентской базы, а именно - копии документов, налоговые декларации, банковские выписки о передвижении денежных средств на счетах.

"Киберполиции установила, что женщина была сотрудницей банка и имела доступ к конфиденциальной информации клиентов. Перед увольнением с корпоративного адреса фигурантка направила письма на собственную электронную почту с копиями паспортов, ИНН, налоговых деклараций, банковские выписки о движении денежных средств на счетах. Злоумышленница планировала сбыть указанную информацию за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

По месту жительства женщины провели обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство. Женщине уже сообщено о подозрении, ей грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее Киберполиция разоблачила хакера, продавшего данные 250 тыс. пользователей игрового сервиса.