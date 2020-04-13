Три банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионов

10 апреля Нацбанк предоставил трем банкам 260 млн грн рефинансирования под 10% годовых на срок 28 дней. Об этом пишет Финбаланс.

Как отмечает издание, при этом 10 апреля 50 банков вложили 104,1 млрд грн в депсертификаты регулятора под 10% годовых на 7 дней.

Кроме того, 48 участников рынка вложили 21,7 млрд грн в депсертификаты овернайт под 8% годовых.

На начало дня 13 апреля остаток средств на корсчетах банков составлял 65 млрд грн.

Предыстория

3 апреля НБУ предоставил двум банкам 150,2 млн грн рефинансирования на 27 дней

27 марта — для пяти банков 752,5 млн грн на 28 дней

20 марта — для десяти банков 6,9 млрд грн на 28 дней.

Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование

Накануне Национальный банк ввел долгосрочное рефинансирование банков, на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочных инструментов рефинансирования.

Оно поддержит гривневое банковское кредитование и станет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в системе.