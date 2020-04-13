Три банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионов

10 апреля Нацбанк предоставил трем банкам 260 млн грн рефинансирования под 10% годовых на срок 28 дней. Об этом пишет Финбаланс.

Три банка получили от НБУ рефинанс на 260 миллионов

Как отмечает издание, при этом 10 апреля 50 банков вложили 104,1 млрд грн в депсертификаты регулятора под 10% годовых на 7 дней.

Кроме того, 48 участников рынка вложили 21,7 млрд грн в депсертификаты овернайт под 8% годовых.

На начало дня 13 апреля остаток средств на корсчетах банков составлял 65 млрд грн.

Предыстория

  • 3 апреля НБУ предоставил двум банкам 150,2 млн грн рефинансирования на 27 дней
  • 27 марта — для пяти банков 752,5 млн грн на 28 дней
  • 20 марта — для десяти банков 6,9 млрд грн на 28 дней.

Нацбанк ввел долгосрочное рефинансирование

Накануне Национальный банк ввел долгосрочное рефинансирование банков, на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочных инструментов рефинансирования.

Оно поддержит гривневое банковское кредитование и станет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в системе.

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