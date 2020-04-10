ФГВФЛ с начала карантина выплатил вкладчикам банков-банкротов 12 миллионов

Всего в период карантина с 18 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на сумму 12 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Сколько получили вкладчики

В марте, а именно с 18 марта 2020 года по 31 марта 2020 года, вкладчики получили совокупно 9,3 млн грн, что составляет 38% от суммы выплат гарантированного возмещения за март (24,4 млн грн).

В апреле вкладчики получили средства на общую сумму 2,7 млн грн, по состоянию на 6 апреля 2020 года.

Где больше всего получили выплат

По количеству осуществленных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков с начала карантина лидирует Киев – 23%.

Второе место по этому показателю разделяют Донецкая и Харьковская области – по 11% в каждой

На третьем месте Львовская область – 9 %.

На Днепропетровскую область приходится 7% выплат

Херсонскую – 6%

Одесскую и Киевскую – по 5%

Луганскую, Николаевскую и Луганскую – по 4%

Тернопольскую и Полтавскую – по 2%

Черновицкую, Черкасскую, Сумскую, Кировоградскую и Винницкую – по 1%.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам в марте

В марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения получили 24,4 млн грн.

Всего за I квартал 2020 года вкладчикам выплачено гарантированного возмещения на общую сумму 69,4 млн грн.