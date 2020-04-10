ФГВФЛ с начала карантина выплатил вкладчикам банков-банкротов 12 миллионов

Всего в период карантина с 18 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года Фонд выплатил гарантированное возмещение на сумму 12 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

ФГВФЛ с начала карантина выплатил вкладчикам банков-банкротов 12 миллионов

Сколько получили вкладчики

В марте, а именно с 18 марта 2020 года по 31 марта 2020 года, вкладчики получили совокупно 9,3 млн грн, что составляет 38% от суммы выплат гарантированного возмещения за март (24,4 млн грн).

В апреле вкладчики получили средства на общую сумму 2,7 млн грн, по состоянию на 6 апреля 2020 года.

Где больше всего получили выплат

  • По количеству осуществленных выплат вкладчикам неплатежеспособных банков с начала карантина лидирует Киев – 23%.

  • Второе место по этому показателю разделяют Донецкая и Харьковская области – по 11% в каждой

  • На третьем месте Львовская область – 9 %.

  • На Днепропетровскую область приходится 7% выплат

  • Херсонскую – 6%

  • Одесскую и Киевскую – по 5%

  • Луганскую, Николаевскую и Луганскую – по 4%

  • Тернопольскую и Полтавскую – по 2%

  • Черновицкую, Черкасскую, Сумскую, Кировоградскую и Винницкую – по 1%.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам в марте

В марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения получили 24,4 млн грн.

Всего за I квартал 2020 года вкладчикам выплачено гарантированного возмещения на общую сумму 69,4 млн грн.

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