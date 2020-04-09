В Украину идет очередной танкер с нефтью для Беларуси

Танкер Aegean Freedom с партией нефти сорта Azeri Light, 90 тыс. т для Мозырского НПЗ прибудет на морской нефтяной терминал Южный" 11 апреля, сообщили enkorr участники рынка. Эту информацию подтвердили в "Укртранснафте".



Судно было загружено 8 апреля в грузинском порту Супса. "В связи со штормом порт Супса был временно закрыт для погрузки. Танкер некоторое время в ожидании стоял на рейде, но 8 апреля ограничения были сняты", — сообщили enkorr один из трейдеров.



Это четвертая танкерная партия нефти, которую Мозырский НПЗ в этом году получит через украинский МНТ "Южный" и первая после урегулирования Беларусью и Россией спора по цене на нефть. До этого три партии 260 тыс. т были разгружены в марте и перекачаны на НПЗ по системе нефтепроводов "Одесса–Броды–Мозырь".



Одна из мартовских партий нефти для Мозырского НПЗ также была поставлена танкером Aegean Freedom. Он же использовался в декабре 2019 г. для поставки азербайджанской нефти в Одессу для "Укртатнафты".

