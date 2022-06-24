Російська нафта перевозиться танкерами під прапором Ліберії

Російські танкери "Совкомфлоту" під прапором Ліберії безперешкодно доставляють нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Про це повідомила міжнародна розслідувальна платформа OCCRP, пише "Медуза" .

Як з'ясували розслідувачі, російська компанія змогла обійти обмеження завдяки тому, що оформила їх як власність своїх дочірніх компаній на Кіпрі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Це ускладнює відстеження прав володіння судами. Крім того, компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери.