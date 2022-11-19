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2022-11-19
Ляпас Путіну від Ердогана: через Босфор не пропускатимуть незастраховані танкери з російською нафтою
А страховий бойкот російській нафті вже оголосила Велика Британія, інформує
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Туреччина вже скоро не пропускатиме через Босфор та Дарданелли незастраховані танкери з російською нафтою. А це в умовах санкцій стане проблемою для перевізників нафти.
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Обмеження Туреччина вводить нібито під приводом того, щоб захистити власні води. У документі сказано, що якщо судна проходитимуть через протоки незастрахованими, водним шляхам «може бути завдано значної шкоди», якщо судно потрапить в аварію.
Юлія Лавришин, ZN.ua