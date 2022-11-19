Ляпас Путіну від Ердогана: через Босфор не пропускатимуть незастраховані танкери з російською нафтою

А страховий бойкот російській нафті вже оголосила Велика Британія, інформує ZN.ua.

Ляпас Путіну від Ердогана: через Босфор не пропускатимуть незастраховані танкери з російською нафтою
© kremlin.ru

Туреччина вже скоро не пропускатиме через Босфор та Дарданелли незастраховані танкери з російською нафтою. А це в умовах санкцій стане проблемою для перевізників нафти.

Як повідомляє Bloomberg, нове правило почне діяти з 1 грудня. А вже з 5 грудня ЄС та Великобританія вводять нові санкції щодо постачання російської нафти, вони стосуватимуться встановлення граничних цін на енергоресурс.

Обмеження Туреччина вводить нібито під приводом того, щоб захистити власні води. У документі сказано, що якщо судна проходитимуть через протоки незастрахованими, водним шляхам «може бути завдано значної шкоди», якщо судно потрапить в аварію.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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