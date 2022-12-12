Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор

Черга з танкерів з нафтою, які чекають на прохід через Босфор і Дарданелли, почала зменшуватися. На думку експертів, це означає, що Анкара вирішила конфлікт, пов'язаний із страхуванням судів. Про це пише Bloomberg.

Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор
Фото: forbes.ua

11 грудня 19 танкерів чекали проходу через протоки Босфор та Дарданелли. На день раніше їх було 27. Чиновник, поінформований про ситуацію, підтвердив, що раніше заблоковані танкери почали пропускати.

Корок з танкерів, більшість з яких перевозить нафту з Казахстану, утворився через вимогу Туреччини пред'являти повну страховку, щоб суди були захищені від таких ризиків, як зіткнення та розливи.

Туреччина зажадала від страхових компаній листа, який підтверджує страхування танкерів.





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