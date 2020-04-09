Нацбанк продал на межбанке еще $44,5 млн

Из-за падение спроса на иностранную валюту НБУ решил отменить ежедневные мини-обзоры.

Нацбанк продал на межбанке еще $44,5 млн
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк в среду, 8 апреля, продал на межбанке 44,5 млн долларов США.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

"Сегодня мы продали на валютном рынке 44,5 млн долларов. Спрос несколько превышал предложение, а курс гривны преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар", - говорится в сообщении на странице Нацбанка в фейсбуке.

В НБУ отмечают, что на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, а ажиотажный спрос со стороны бизнеса и со стороны населения иссяк.

С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины сегодня остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долларов. Поэтому регулятор не собирается вводить административные ограничения.

Сообщается, что с учетом спада ажиотажного спроса НБУ приостанавливает ежедневные мини-обзоры.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины в марте сократились на $2 млрд.

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