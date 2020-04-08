АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2

АМКР установил новые гидроциклоны на РОФ-2

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" установил новые гидроциклоны производства MULTOTEC (ЮАР) в технологической схеме секции № 13 второй рудообогатительной фабрики (РОФ-2). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Применение этих гидроциклонов позволило предприятию повысить качество продукции, увеличив процент содержания железа в концентрате до 68% на одной из пяти действующих секций. При этом благодаря эффективной работе новых гидроциклонов в замкнутом цикле с доизмельчающими мельницами производительность секции по руде не снизилась. Затраты компании на реализацию данного проекта составили около 9 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее на секции № 13 РОФ-2 функционировали гидроциклоны типа ГЦ-500 (две батареи по 4 циклона в каждой). Такая технологическая схема обеспечивала производство концентрата с массовой долей железа на уровне 65,3%.

Одна из двух батарей гидроциклонов состоит из шести агрегатов (5 в работе, 1 в резерве), другая – из десяти (8 в работе, 2 в резерве).

"Сейчас 16 новых гидроциклонов обеспечивают качественное разделение продукта по крупности. Это дало возможность достичь стабильного производства концентрата с массовой долей железа не ниже 68%. За счет более эффективной классификации снизилась крупность конечного продукта с 95% до 100% с размером его частиц менее 71 микрон. В свою очередь, благодаря снижению крупности улучшилось раскрытие зерен магнетита в концентрате – это условие для стабильного производства концентрата повышенного качества, который в настоящее время "АрселорМиттал Кривой Рог" поставляет в Польшу", - отмечается в сообщении.



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