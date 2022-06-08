В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах

НБУ анонсировал в конце июня выпуск новой памятной монете, посвященно войне в Украине. Она будет иметь название «Единство — сила». Эскиз монеты был выбран путем народного голосования.

В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах

Так, дизайн монеты – работа рук художницы Алины Малюты. Главное изображение на аверсе— цветок из рук, переплетенных желто- голубой лентой. На реверсе монеты НБУ разместит эскиз художника Сергея Топкина под названием "Помощь стран- партнеров".

В Украине появятся новые монеты: что будет изображено на памятных деньгах

На сегодняшний день эскизы приняты в работу, и Банкнотно-монетный двор НБУ готовится воплощать их в реальную монету. Планируется, что она появится в обращении в конце июня.

Также в проекте и другие монеты, которые также будут выпущены НБУ в ближайшее время. Творческие работы украинцев Национальный банк также будет воплощать в памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах, посвященных войне с Россией.

На следующей монете будет изображена красная калина. Эскиз будет посвящен украинской народной песне "Ой, у лузі червона калина", которая стала современным гимном украинцев. Кроме того, будет продолжена серия монет, посвященная роду войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что в США представили серебряные монеты номиналом один доллар с украинской символикой.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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