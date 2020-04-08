Газпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТС

Газпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТС

РоSSийский "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний прокачивать в Европу газ через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщил в интервью LIGA.net директор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

По его данным, после подписания транзитного соглашения с Россией ряд европейских компаний попросили "Газпром" получать газ на границе Украина-РФ для последующей поставки в Европу.

"Это европейские трейдеры, которые уже сейчас покупают газ у "Газпрома". Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-РоSSия. Но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", - сказал он.

С украинской стороны никаких ограничений нет, подчеркнул С.Макогон.



МинПром по материалам ЛигаБизнес

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