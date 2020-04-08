Газпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТС

РоSSийский "Газпром" не разрешил ряду европейских компаний прокачивать в Европу газ через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщил в интервью LIGA.net директор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.



По его данным, после подписания транзитного соглашения с Россией ряд европейских компаний попросили "Газпром" получать газ на границе Украина-РФ для последующей поставки в Европу.



"Это европейские трейдеры, которые уже сейчас покупают газ у "Газпрома". Они обращались к нему с просьбой передавать газ на границе Украина-РоSSия. Но пока, насколько мне известно, позитивного ответа нет", - сказал он.



С украинской стороны никаких ограничений нет, подчеркнул С.Макогон.





