Кабмин запустит оплату коммуналки для пенсионеров по телефону

Кабинет министров планирует в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через «Укрпошту» или телефонные «горячие линии» банков. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Кабмин запустит оплату коммуналки для пенсионеров по телефону

Как получить пенсию

Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

«Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на „горячую“ линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу по телефону.

В Кабмине также напомнили, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно через существующие онлайн-сервисы.

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